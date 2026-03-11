USDA збільшило прогноз врожаю соняшника в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз врожаю соняшника в Україні у 2025/26 маркетинговому році на 500 тисяч тон, але це на два мільйона тон менше, ніж врожай у 2024/25 МР.

Про це пише Latifundist.com.

USDA підвищило прогноз врожаю соняшника в Україні у 2025/26 маркетинговому році до 11 мільйонів тон, йдеться у березневому звіті міністерства.

Поточний прогноз на 0,5 мільйона тон вищий, ніж оцінка у попередньому звіті USDA, але на 2 млн тон менший, ніж врожай у 2024/25 МР (13 мільйонів тон).

Виробництво соняшникової олії в Україні аналітики оцінюють у 4,73 мільйона тон. Це на 0,2 млн т більше, ніж у попередньому прогнозі, але на 0,56 мільйона менше, ніж торік (5,29 мільйона тон).

Прогноз виробництва соняшникового шроту становить 4,54 мільйона тон — на 0,2 мільйона більше до попередньої оцінки, але на 0,54 мільйона нижче, ніж у сезоні 2024/25 (5,08 мільйона тон).

"Світове виробництво олійних культур цього місяця підвищено завдяки зростанню виробництва насіння соняшнику в Аргентині та Україні, попри зниження виробництва сої в Аргентині та Україні", — говориться у звіті.

