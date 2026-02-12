В Мінекономіки розповіли, чи пошкодили великі морози посіви озимих

Пікові морози, які Україна пережила останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай озимих культур.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

За його словами, восени аграрії засіяли понад 5 млн гектарів озимих зернових культур та більше 1 млн гектарів ріпаку. Наразі триває комплексний моніторинг стану посівів, зокрема відбір зразків для лабораторного аналізу.

""Попередні результати моніторингу стану озимих не дають підстав говорити про масштабні втрати. В окремих господарствах, переважно у центрально-південно-східних регіонах, де був недостатній сніговий покрив або утворювалася льодова кірка, може виникнути потреба в частковому пересіві. Водночас про проблему національного масштабу не йдеться", – зазначив він.

Висоцький додав, що остаточні висновки будуть сформовані наприкінці лютого – на початку березня після узагальнення даних з усіх регіонів.

За його словами, позитивною є і ситуація в секторі овочівництва.

За попередніми оцінками, виробництво овочів у літньо-осінній період 2025 року зросло на 20–25% порівняно з 2024 роком. Це дозволило сформувати достатні запаси та зменшити залежність від імпорту у 2026 році.

"Порівняно з минулим роком різкого зростання цін на продукти борщового набору не очікується. Можливе лише традиційне сезонне подорожчання навесні через витрати на зберігання. Однак рекордних стрибків, як це було раніше з картоплею чи цибулею, цього року не прогнозуємо", – підкреслив Висоцький.

Нагадаємо:

Станом на 11 листопада українські аграрії засіяли 6,2 млн га озимих культур, що становило 94,5% від запланованих площ.