Мінекономіки повідомило про головні проблеми аграріїв

Повномасштабна війна Росії проти України продовжує створювати системні виклики для аграрного сектора, зокрема через енергетичну кризу, складну логістику, кадровий дефіцит та руйнування інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Війна принесла також виклики для діяльності аграрного сектора. Це пов'язано, окрім енергетичної кризи, зі складністю логістики, обстрілами портової інфраструктури, а відповідно – з більшою собівартістю логістики та відправки товарів", – зазначив він.

За його словами, серйозним чинником залишається і нестача робочої сили.

"Люди – це критичний фактор. Багато пішли обороняти нашу країну, є постійний дефіцит висококваліфікованих працівників. Частина людей емігрувала або була змушена переїхати", – пояснив Висоцький.

Окремо він звернув увагу на вплив відключень електроенергії на роботу аграрних підприємств. Він додав, що собівартість електроенергії, виробленої генераторами, є вищою, а це впливає на кінцеву вартість агропродукції.

"З точки зору роботи при низьких температурах, догляду за тваринами та рослинами ці умови також є складнішими. Проте наразі це не є чимось критичним з точки зору адаптації. Короткостроково аграрії адаптувалися", – наголосив Висоцький.

Посадовець підкреслив, що українці можуть бути впевнені у забезпеченні продовольством. "Українці можуть бути спокійні, що будуть забезпечені якісною вітчизняною агропродовольчою продукцією", – зазначив Висоцький.

Пікові морози, які Україна пережила останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай озимих культур.