В Мінагро спрогнозували врожай зернових та олійних: мінус 5%, ніж торік

Виробничі посівні площі в Україні в сезоні-2025 будуть ідентичні торішнім, плюс до них додалося 270 тис. га розмінованих.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Але в масштабах наших посівних площ у 20 млн га це 1%. Тож по базових культурах, до яких додамо і цукровий буряк із овочами, аграрії - в межах 20 млн га. І це є підтвердженням того, що працюємо на усіх можливих територіях", - сказав він на засіданні Trend&Hedge Club.

За інформацією Висоцького, щодо прогнозу врожаю пшениці, то Міністерство аграрної політики та продовольства в 2025 році очікує зібрати її на рівні 21,2 млн тонн проти 22 млн тонн рік тому, тобто на 5% менше. Обсяги експорту пшениці в міністерстві оцінюють в межах 15-16 млн тонн.

Врожай ячменю, за його словами, становитиме в приблизно 4,5 млн тонн, що на 10% менше, ніж у 2024 році, експорт - на рівні 2,2-2,3 млн тонн.

Проблем із гречкою Мінагрополітики не очікують і обіцяють, що внутрішній ринок буде забезпечений, а надлишок експортований.

Остаточні прогнози щодо кукурудзи на зерно міністерство ще не готове зробити, оскільки активна вегетація культури триває. Проте відомчі аналітики притримуються консервативного прогнозу в 26 млн тонн, що теж щонайменше на 5% менше показника попереднього сезону.

"Ми по зернових бачимо умовно 54,5-53,5 млн тонн. Це плюс/мінус 5%", - наголосив Висоцький.

Він додав, що врожай ріпаку в сезоні-2025 очікується на рівні 3 млн тонн проти 5,7 млн тонн у 2024 році, сої – 5,7 млн тонн проти 6,6 млн тонн, соняшнику – 20 млн тонн.

Висоцький зауважив, що найбільші сумніви щодо обсягів врожаю наразі стосуються соняшнику, адже через посуху на півдні країни культура потерпає, і ці регіони можуть втратити до 6% врожаю, що в цілому може призвести до скорочення валового врожаю до 15 млн тонн і нижче.

Нагадаємо:

Від початку нового сезону, Україна експортувала 486 тис. т зернових та зернобобових культур, що на 1,51 млн т менше, ніж за аналогічний період минулого року.