Уряд "зруйнував схему", змінивши правила малої приватизації

Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Викупити державне чи комунальне майно"за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде", – написала вона у Телеграм.

Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.Продажі.

"Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані невід'ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною", – пояснила очільниця уряду.

Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона.

"За оцінками Transparency International Ukraine, у середньому — на 45% менше, ніж через відкриті аукціони. Лише у 2021–2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень — більш ніж удвічі більше, ніж викупи", – говориться у повідомленні.

Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевняє голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку.

Раніше повідомлялося, що портфель об'єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.