У Мінекономіки розповіли про очікування щодо критичних підприємств

У Міністерстві економіки не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств.

Про це міністр економіки Олексій Соболев повідомив у телеефірі, передає Укрінформ.

Він нагадав, що востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року.

"Зазвичай по тому, як критерії додаються і їх постійно переглядають, ми робимо регулярний аудит. І от пройшло часу понад рік, і підійшов час подивитися на ці всі критерії.

Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється. Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін в зміні критеріїв", - запевнив Соболев.

Міністр повідомив, що ключові зміни для основних критеріїв, за якими бронюється підприємство, вже були проговорені.

"Це будуть точкові зміни, галузеві критерії, які для невеликої частки компаній регіональні адміністрації і міністерства мають переглянути і подивитися, чи ці компанії і критерії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати (це - ред.) для потреб Сил оборони і для економіки.

Але основний ефект на те, які компанії бронюються, він від двох критеріїв – зарплати і відстрочки за сумісництво", - заявив він.

Відповідаючи на питання щодо підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати, Соболев нагадав, що наразі зарплатна вимога – це 2,5 мінімуму.

