Уряд збільшив підтримку проєктів відновлюваної енергетики: який розподіл квот

У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт, з яких 700 МВт вітрової генерації та 50 МВт сонячної генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на 2026 рік. Відповідні зміни внесені до розпорядження уряду від 1 квітня 2026 року, нагадує міністерство.

Зокрема, це 700 МВт вітрової генерації, 150 МВт — інших видів відновлюваної енергетики (біогаз, біомаса та мала гідроенергетика), 50 МВт — сонячної генерації.

Окрему квоту в 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії.

Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему, говориться у повідомленні.

Як зазначив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка ВДЕ буде здійснюватися через механізм ринкової премії: держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.

За його словами, це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики.

"Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, територій, громад та окремих об'єктів", – наголосив Шмигаль.

Такий підхід дозволяє стимулювати чесну конкуренцію між виробниками, зменшити навантаження на державу та споживачів, забезпечити прогнозованість для інвесторів, створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій та пришвидшити будівництво нових енергетичних об'єктів.

Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень.

Крім того, встановлено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027–2030 роки, що дає ринку довгострокове бачення та дозволяє інвесторам завчасно планувати нові проєкти в Україні.

