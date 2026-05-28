Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Він уточнив, що уряд виділив із резервного фонду 3 млрд грн для придбання 216 блочно-модульних котелень. Київська область отримає понад 251,8 млн грн на реалізацію проєкту.

"Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону", – додав очільник ОВА.

Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо:

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.