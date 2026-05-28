Через негоду є знеструмлення у десяти областях, через обстріли – у чотирьох

Негода знеструмила понад 350 населених пунктів у десяти областях України, а внаслідок ворожих атак на ранок є нові знеструмлення у чотирьох регіонах.

Про це інформує "Укренерго".

Внаслідок ворожих атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 350 населених пунктів у десяти областях.

Це населенні пункти у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Бригади обленерго вже виконують ремонтні роботи на пошкоджених негодою лініях, повідомляє "Укренерго".

Споживання електроенергії знизилось: вранці 28 травня зафіксовано рівень на 7,8% нижчий, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Одна з причин змін – значна кількість знеструмлених споживачів внаслідок негоди попередньої доби.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00", – закликає "Укренерго".

Нагадаємо:

У ніч на 28 травня російські війська атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 147 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 138 дронів, однак є влучання ракети та 9 БпЛА на 7 локаціях.

Через негоду у Кіровоградській області без світла залишилось 33 населені пункти, працюють системи захисту ЛЕП.