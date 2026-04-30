Уряд компенсуватиме бізнесу частину витрат на будівництво розподіленої генерації

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Створюємо додаткові інструменти для виконання Планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації", – написала вона у Телеграм.

Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних.

Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія), системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава.

Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки.

"Розподілена генерація — один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль — забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури", – наголосила очільниця уряду.

За її словами, від початку роботи з реалізації Планів стійкості уже додано 162 МВт по країні.

Україна прагне наростити потужності атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року, повідомив очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що станом на середину квітня виконання планів стійкості щодо захисту об'єктів енергетики становить понад 50%, з пошуком альтернативних джерел найкраще справляються Київщина, Черкащина та Харківщина.