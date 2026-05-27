Регулятор заперечив корупцію на січневому аукціоні "Енергоатома"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) заперечила використання інсайдерської інформації на аукціоні з продажу електроенергії "Енергоатома" у січні 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП у Telegram.

У повідомленні йдеться, що комісія завершила аналіз поведінки учасників аукціону з продажу електроенергії АТ "НАЕК "Енергоатом" від 14 січня.

"За результатами проведеного розгляду ознак неправомірного використання інсайдерської інформації не встановлено", – зазначають у НКРЕКП.

Також аналіз здійснювався за експертної та консультаційної підтримки Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Енергетичне співтовариство – міжнародна організація, що включає в себе країни Євросоюзу і ще низку країн, зокрема Україну. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку ЄС та інтеграція сусідів до нього.

Зокрема Секретаріат Енергетичного Співтовариства врахував підхід НКРЕКП та зазначив, що результати оцінки обсягів торгів і поведінки учасників не свідчать про наявність скоординованих або попередньо узгоджених дій.

Під час аукціону 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження на період 21–31 січня за середньою ціною 7565 грн за МВт-год.

За 2 дні після цього, 16 січня, НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року на 82,5% до 15 000 грн за МВт-год (нічні, денні та ранкові години підняті із 5 600-6 900 грн до 15 000 грн)

Покупцями електроенергії стали близько 60 компаній. Водночас 15 компаній-лідерів різко збільшили свої закупівлі на 101% (на них припало 83,3% всієї покупки), а інші 45 компаній зменшили свої закупівлі на 57%.

Окремі підприємства збільшили обсяги закупівлі у 3-4 рази.

Це могло призвести до виведення з державної компанії близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів.