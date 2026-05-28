Уряд спрямовує майже 11 мільярдів гривень на закупівлю озброєння

Уряд спрямовує із спеціального фонду держбюджету 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Збройних Сил України.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Додаткові 10,8 млрд грн уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони", – написала вона у Телеграм..

За їїї словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже два мільярда — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.

"Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей", – уточнила очільниця уряду.

"Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології", – заявила Свириденко.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд. За ініціативи Національного банку 23 банки уклали Меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу.