Уряд затвердив розподіл 740 мільйонів субвенції громадам

Уряд підтримав проєкт, розроблений Міністерством розвитку громад та територій, щодо розподілу 740.3 млн грн субвенції громадам.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Уряд підтримав проєкт, розроблений Міністерством розвитку громад та територій, щодо розподілу 740.3 млн грн субвенції громадам. Йдеться про черговий етап фінансування в межах Програми відновлення України ІІІ на 2026 рік", – зазначив він.

За словами міністра, це кошти державного бюджету, які підуть безпосередньо на відновлення соціальної та критичної інфраструктури, в тому числі для регіонів, що постраждали через російську агресію.

Кулеба зазначив, що всі проєкти пройшли погодження та схвалені Європейським інвестиційним банком відповідно до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ.

Загалом буде профінансовано 119 проєктів, з них 21 проєкт – заклади охорони здоровʼя, 63 проєкти – водопостачання та водовідведення і 35 проєктів – енергетична стійкість громад

"Йдеться про конкретні рішення для людей: лікарні, вода, тепло, електрика, базові послуги, без яких громади не можуть нормально жити й працювати", – заначив Кулеба.

Нагадаємо:

У громадах протягом 2025 року відновили понад 200 шкіл, садочків, лікарень, укриттів та системи водопостачання. Загалом в Україні реалізується майже 600 проєктів на загальну суму 14 млрд грн. Це фінансування Програми відновлення спільно з Європейським інвестиційним банком, залишки коштів секторальної підтримки ЄС, 48 проєктів – коштом Державного фонду регіонального розвитку.

Раніше уряд схвалив постанову, що дозволяє розподіл та використання другого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку у розмірі 100 млн євро.

Також повідомлялося, що Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за 4 проєктами з підтримки розвитку міст.

Кабінет Міністрів України погодив перерозподіл субвенції з державного бюджету на фінансування додаткових 15 проєктів в 9 регіонах України.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що працює над другим пакетом підтримки прифронтових громад, у основа якого — запити самих територій. На сьогодні до переліку прифронтових віднесено 242 громади у десяти областях і працює пеший пакет програми підтримки.