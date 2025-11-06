Українські громади отримають сто мільйонів євро від ЄІБ

Уряд схвалив постанову, що дозволяє розподіл та використання другого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку у розмірі 100 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Це рішення дозволяє запустити передачу субвенції від держави для громад", – зазначають у відомстві.

"Ці кошти стануть доступними для фінансування проєктів відновлення в рамках Програми відновлення України III (Транш В) і вперше будуть спрямовані під гарантії фінансового інструменту Ukraine Facility", – говориться у повідомленні.

Кошти будуть спрямовані на проєкти відновлення об'єктів соціальної та критичної інфраструктури, постраждалої внаслідок збройної агресії рф. Це означає нові можливості для ремонту шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлово-комунальних об'єктів тощо.

"Це пряма інвестиція у відновлення та стійкість українських громад. Наш пріоритет — максимально ефективна трансформація цих ресурсів у ключові соціальні об'єкти: відбудова шкіл і лікарень, розбудова безбар'єрних просторів та модернізація систем опалення", – прокоментував рішення уряду віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Відтепер на місцях є весь необхідний інструментарій, щоб негайно розпочати впровадження цих проєктів. Наша стратегічна мета незмінна: через розвиток інфраструктури ми прагнемо зберегти, примножити та розкрити людський капітал і потенціал у кожній українській громаді", – пояснив він.

Нова редакція порядку та умов чітко регламентує застосування інструменту Ukraine Facility, забезпечуючи прозорість та ефективність використання коштів міжнародних партнерів на місцях, додали у міністерстві.

Загальний обсяг фінансування за Програмою відновлення України ІІІ складає 250 млн євро. Перший транш у розмірі 100 млн євро було ратифіковано у серпні 2024 року, повідомили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за 4 проєктами з підтримки розвитку міст.

Раніше Кабінет Міністрів України погодив перерозподіл субвенції з державного бюджету на фінансування додаткових 15 проєктів в 9 регіонах України.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що працює над другим пакетом підтримки прифронтових громад, у основа якого — запити самих територій. На сьогодні до переліку прифронтових віднесено 242 громади у десяти областях і працює пеший пакет програми підтримки.

Також раніше Мінрозвитку повідомило, що до розширеного Єдиного проєктного портфелю держави додатково включено 11 проєктів у сфері транспорту, два проєкти та дві програми у сфері муніципальної інфраструктури та послуг, а також одну програму у сфері житла.