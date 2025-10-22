ЄІБ надав Україні 46 мільйонів євро на розвиток міст: хто отримає і на що підуть гроші

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за 4 проєктами з підтримки розвитку міст.

Про це повідомляє міністерство фінансів.

Зокрема, по 13,3 млн євро підуть на розвиток муніципальної інфраструктури та громадський транспорт, 14,7 млн євро - на міський транспорт та 4,8 млн євро - на енергоефективність громадських будівель.

Кошти спрямовано на реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища поблизу міста Львів, забезпечення заходів із енергоефективності громадських будівель, а також на фінансування закупівлі громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Камʼянському, Дніпрі та Кременчуці.

На сьогодні ЄІБ надав Україні понад 168 млн євро для досягнення цілей цих проєктів. Найбільше фінансування - 121,1 млн євро - було направлено на оновлення рухомого складу громадського транспорту в українських містах.

Нагадаємо:

У кінці вересня Київ отримав 30 нових сучасних пасажирських автобусів. Столиця отримала ці автобуси у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) за проектом "Міський громадський транспорт України".