Програма відновлення України: ще 15 проєктів громад отримають фінансування

Кабінет Міністрів України погодив перерозподіл субвенції з державного бюджету на фінансування додаткових 15 проєктів в 9 регіонах України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Йдеться про 11 проєктів з відновлення водопостачання та водовідведення, а також про 4 проєкти відновлення закладів охорони здоров'я у Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях", – уточнили у міністерстві.

Цього року державний бюджет України спрямовує мільярд субвенції на фінансування проєктів розвитку. Завдяки останнім змінам, кількість проєктів, що отримають державну підтримку, зросла зі 106 до 121, зазначено у повідомленні.

Це фінансування відбувається в рамках Програми відновлення України III, яка реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Загальна угода на 100 млн євро, підписана та ратифікована у 2024 році, передбачає надання коштів громадам на безповоротній основі через субвенцію з держбюджету.

"Наразі в межах Програми загалом схвалено до реалізації 130 проєктів із загальною кошторисною вартістю близько 4,7 млрд грн. Прозорість і пріоритизація цих ініціатив забезпечена через цифрову екосистему DREAM, куди громади подавали свої заявки", – додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що працює над другим пакетом підтримки прифронтових громад, у основа якого — запити самих територій. На сьогодні до переліку прифронтових віднесено 242 громади у десяти областях і працює пеший пакет програми підтримки.

Також раніше Мінрозвитку повідомило, що до розширеного Єдиного проєктного портфелю держави додатково включено 11 проєктів у сфері транспорту, два проєкти та дві програми у сфері муніципальної інфраструктури та послуг, а також одну програму у сфері житла.

Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що до схваленого урядом єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що інвестиційні ради 19 регіонів схвалили середньострокові плани пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки і затверджують їх у місцевих державних адміністраціях.

Мінрозвитку стало ініціатором найбільшої кількості інвестиційних програм та проєктів у Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій на 2026 рік.