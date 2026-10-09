Українські АЗС обкладають піском і бетоном, щоб працювати під ударами РФ

Укрнафта встановлює на київських заправках захисні бар'єри з піском та заявляє, що забезпечила постачання пального на зиму навіть за очікуваного зростання попиту на 10-15%.

Про це пише Reuters із посиланням на директорку мережі АЗС компанії Лесю Жарську.

Для захисту станцій у столиці компанія встановила габіони — металеві конструкції, заповнені піском. Невдовзі їх планують встановити й в інших містах. Загалом українські паливні мережі дедалі частіше облаштовують заправки захисними бар'єрами та бетонними укриттями.

За останні тижні російські удари пошкодили щонайменше шість АЗС Укрнафти у Києві. За словами Жарської, іноді роботу атакованих станцій вдається відновити протягом кількох днів.

Компанія вже обладнала станції своєї мережі генераторами та законтрактувала достатні обсяги імпортного пального, щоб уникнути перебоїв із постачанням, стверджує Жарська.

Під час повітряної тривоги заправки припиняють роботу, а клієнтів просять залишити територію. Працівники прямують до укриттів.

Нагадаємо:

Росіяни двічі атакували один із автозаправних комплексів UKRNAFTA у Дніпропетровській області, обійшлося без жертв.