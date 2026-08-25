Україна зберігатиме частину пального під землею: уряд запустив експеримент
Кабінет міністрів запустив дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах.
Відповідну постанову уряд ухвалив 13 серпня, передає LIGA ZAKON.
Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше двох років. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача виконуватиме "Укртранснафта".
Посатнова визнає дві форми підземного зберігання.
Перша – підземні резервуари під шаром ґрунту з лічильниками обсягу нафтопродуктів
Друга – ширше підземне сховище, що об'єднує резервуари, трубопроводи й обладнання в соляних кавернах, виснажених нафтових чи газових родовищах або інших геологічних формаціях.
Для облаштування таких об'єктів "Укртранснафта" зможе залучати визначене державне майно.
Водночас її статус спеціалізованого зберігача не є монопольним – інші суб'єкти ринку та оператори можуть створювати власні підземні сховища за аналогічними критеріями.
Учасники експерименту також подаватимуть інформацію до спеціальної системи репортингу, а договір відповідального зберігання повинен містити визначені урядом умови щодо обсягів, строків та контролю за запасами.
У 2027 році почне діяти новий обов'язок: він стосується дизельного пального. Тоді суб'єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати під землею не менше 20% загального обсягу дизелю з мінімальних запасів.
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