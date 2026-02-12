Модернізація шкільних їдалень: уряд змінив порядок надання субвенції громадам

Уряд змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам на модернізацію їдалень освітніх закладів – механізм розподілу коштів має стати чіткішим.

Про це інформує урядовий портал.

Кабінет Міністрів України затвердив відповідну постанову.

Ідеться про внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень закладів освіти, зокрема військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.

Розробка постанови відбувалася за експертної підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI).

Цьогоріч на модернізацію харчоблоків передбачено один мільярд гривень.

"Оновлення Порядку спрямоване на те, щоб зробити механізм розподілу коштів зрозумілішим і практичнішим для громад", – говориться у повідомленні.

Документ уточнює вимоги до інвестиційних проектів і дозволяє завершити ті об'єкти, які були розпочаті у 2025 році та вже мають готовність не менше 60%. Водночас проекти попередніх років із меншим рівнем готовності можуть знову подаватися на відбір на загальних умовах разом з іншими заявниками.

Субвенція спрямовуватиметься на реалізацію публічних інвестиційних проектів, включених до галузевого проектного портфеля держави, що відповідають програмі "Придбання обладнання, створення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти".

Кошти можна використати на реалізацію комплексних проектів, які повинні включати придбання сучасного кухонного обладнання, реконструкцію та капітальний ремонт їдалень у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності та завершення проектів, профінансованих у 2025 році, за умови готовності не менше 60% їхньої загальної вартості.

Участь можуть брати військові (військово-морських, військово-спортивних) ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальні заклади освіти та заклади освіти з чисельністю від 200 учнів.

Також до участі допускаються заклади освіти із загальною чисельністю менше ніж 200 учнів, але не менше ніж 100 учнів у разі, коли такий заклад єдиний у територіальній громаді, в якому освітній процес може здійснюватися за очною/змішаною формою здобуття освіти

Також у такому закладі має бути забезпечено підвезення здобувачів освіти із двох і більше закладів освіти або у приміщеннях якого буде організовано освітній процес для двох чи більше закладів освіти.

Проекти можуть подаватися за трьома технологічними моделями організації харчування "базова кухня", "опорна кухня", "фабрика кухня". Також визначено вимоги до кожної з цих моделей, з урахуванням кількості учнів і типу громади.

Фінансування проєктів здійснюватиметься на умовах співфінансування з місцевих бюджетів в залежності від індексу податкоспроможності громади.

Частка державної субвенції може становити від 70% до 95% вартості проєкту. Обов'язковою умовою є попереднє забезпечення співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відбір інвестиційних проектів здійснюватиме комісія, утворена Міністерством освіти і науки України. Оголошення про проведення відбору буде оприлюднене на офіційному вебсайті МОН.

Подання проектних заявок триватиме не більше 20 календарних днів з дати оголошення. Пріоритезація проектів відбуватиметься за бальною системою, зокрема із урахуванням кількості дітей, охоплених харчуванням, наявності укриттів у закладах освіти та рівня співфінансування з боку громад.

