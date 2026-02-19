Уряд включив до реєстру індустріальних парків ще одного гравця

Уряд включив до Реєстру індустріальних парків "БРІЛ ПАРК" (Вінницька область), який має створити до 390 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення нового індустріального парку — "БРІЛ ПАРК" (Вінницька область) — до Реєстру індустріальних (промислових) парків", – говориться у повідомленні.

"БРІЛ ПАРК" створено на території Жмеринської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької області строком на 34 роки.

Проект площею 27,9266 га спрямований на розміщення підприємств переробної промисловості, що стимулюватиме промислове зростання та місцеву зайнятість.

Для розвитку парку ініціатор — АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ЕРАГОН" — планує залучити понад мільярд гривень інвестицій.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів ініціатора, державного стимулювання, а також приватних інвестицій майбутніх учасників.

На території нового парку розвиватимуться підприємства з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та готових кормів для тварин, а також перероблення та консервування фруктів і овочів.

Там виготовлятимуть вироби з деревини, виробництво продукції з фарфору та кераміки, абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів.

Також передбачена науково-технічна діяльність, сфера інформації та телекомунікацій.

"Створення нових виробничих потужностей на Вінниччині не лише стимулюватиме регіональний розвиток і наповнюватиме місцеві бюджети, а й сприятиме впровадженню новітніх технологій та створенню якісних робочих місць для наших громадян", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Державне стимулювання індустріальних парків спрямована на зростання частки переробної промисловості у структурі ВВП та підвищення інвестиційної привабливості українських громад.

Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується понад 113 об'єктів. Їх кількість зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків.

Індустріальні парки є складовою інвестиційної компоненти політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Нагадаємо:

Уряд включив індустріальний парк "Буковина 1" до Реєстру індустріальних парків, і це перший об'єкт, що отримав офіційний статус у 2026 році.

Раніше уряд ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України.

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.