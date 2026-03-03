Уряд виділив "Укрзалізниці" 16 мільярдів гривень з резервного фонду

Уряд виділив 16 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на фінансування державного замовлення на залізничні пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні у 2026 році.

Про це йдеться у опублікованому розпорядженні Кабінету Міністрів.

Уряд виділяє Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд. гривень для цьогорічного фінансування пасажирських перевезень, які "Укрзалізниця" здійснює на території України.

Міністерству фінансів доручено здійснити рівномірне поквартальне фінансування зазначених видатків на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Мінрозвитку має використати кошти відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо запровадження механізму державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні, затвердженого постановою від 18 лютого 2026 року.

До 25 грудня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство фінансів та Державна казначейська служба має звітувати про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2026 році спрямує 16 млрд грн на держзамовлення пасажирських перевезень для АТ "Укрзалізниця", компенсуючи різницю між собівартістю та тарифами.

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.

Раніше "Укрзалізниця" тимчасово призупинила купонні виплати по єврооблігаціях, щоб зберегти ліквідність. У компанії в пріоритеті безперебійність залізничних перевезень та виплата зарплат залізничникам.

Раніше член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків УЗ від пасажирських перевезень і закликав державу до негайних дій. Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.