На Львівщині потяг зіткнувся з автокраном, що виїхав на колію: машиніст і водій загинули

У Львівський області потяг зіткнувся з автокраном, який виїхав на залізничні колії, та зійшов з рейок; внаслідок аварії загинув машиніст. Згодом стало відомо, що помер і водій машини.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський та ДСНС в Facebook, Укрзалізниця в Telegram

Пряма мова Перцовського: "І це не ворожий дрон… це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки – трагедія. Наш машиніст – загинув. Помічник машиніста та сам водій – у лікарні.".

Деталі: Він зазначив, що у поїзді були лікарі, які намагались врятувати машиніста, але не змогли.

Пізніше в УЗ додали, що водій автокрана, який виїхав на переїзд, помер по дорозі в лікарню.

За словами Перцовського, серед пасажирів та поїзної бригади травмованих немає. Наразі потяг відтягують, щоб рух залізницею продовжувався.

"Загиблий машиніст – наш ветеран. Повернувся з фронту, став до роботи. Й загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити "на авось". Будемо всіма силами домагатись справедливості й максимально жорсткого покарання. Показового покарання та розголосу", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Доповнено: Згодом у ДСНС додали, що ДТП сталася поблизу села Гірне Стрийського району.