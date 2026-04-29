"Укрзалізниця" веде перемовини з кредиторами: поки безрезультатно

АТ "Укрзалізниця", яка у січні цього року пропустили сплату $45 млн відсотків за єврооблігаціями 2026 та 2028 років, перебуває в конструктивному діалозі з кредиторами.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перші обмежені переговори на початку квітня завершилися безрезультатно.

"Нас чують кредитори, вони також сформували свій комітет кредиторів.

Ми в постійному діалозі. Є радники – юридичні радники, фінансові радники: вони весь час спілкуються в організованому форматі", – сказав він.

Перцовський зазначив, що деталі цього діалогу не може розголошувати.

"Але для нас дуже важливо, щоб не просто для галочки реструктуризувати борг, а реструктуризувати його на тих умовах, які для нашої компанії довгостроково будуть прийнятні: це мають бути підйомні фінансові витрати, бо якщо це не стала реструктуризація, а щось, що тільки на рік-два дає передишку, це означає, що ця проблема не вирішиться", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Він нагадав, що наразі компанія працює в умовах суттєвого падіння обсягів перевезень та зростання цін на енергоносії, саме тому фінансові витрати мають бути реалістичними та давати можливість компанії "дихати".

Перцовський констатував, що поки цього консенсусу із власниками єврооблігацій компанія не знайшла.

Серед запропонованих власникам єврооблігацій під час попередніх обмежених переговорів голова правління звернув увагу на певні механізми, які надають кредиторам можливість брати участь в успіху компанії, бо певні виплати прив'язані саме до відновлення вантажного обсягу.

"Щоб це було реалістично: якщо справи будуть йти краще, відповідно й покращиться їхня фінансова позиція", – зазначив Перцовський.

В січні 2025 року "Укрзалізниця" капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,2 млн та $351,9 млн.

У січні цього року компанія відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадають відповідно на 9 та 15 січня, та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов'язань за кредитними угодами.