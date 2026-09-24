Масована атака РФ знеструмила частину споживачів у восьми областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, негода знеструмила понад 600 населених пунктів у восьми областях: у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Застосування графіків відключень не прогнозується. Проте в Укренерго закликають обмежити користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00, щоб не перевантажити енергосистему та не спричинити аварій.

Крім того, споживання електроенергії зросло на 1,8% порівняно з ранком попереднього дня. Причина – хмарна погода та дощ майже на всій території країни, що знижує ефективність роботи сонячних електростанцій.

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