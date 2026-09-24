Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

У ніч з 23 на 24 вересня безпілотниками була атакована нафтобаза у Ростовській області Росії.

Про це повідомляє російське медіа "Медуза".

За повідомленням російського голови регіону Юрія Слюсаря ніби то російські ППО збили українські безпілотники в Таганрозі, а також у Кагальницькому та Неклиновському районах області.

За його словами, у Кагальницькому районі внаслідок "падіння уламків БПЛА" пошкоджено адміністративні будівлі нафтобази. Без постраждалих та загоряння.

Також у Краснодарському краї через атаку БПЛА загорілось не уточнене підприємство.

Нагадаємо:

Станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, українська армія вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.