Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області
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У ніч з 23 на 24 вересня безпілотниками була атакована нафтобаза у Ростовській області Росії.
Про це повідомляє російське медіа "Медуза".
За повідомленням російського голови регіону Юрія Слюсаря ніби то російські ППО збили українські безпілотники в Таганрозі, а також у Кагальницькому та Неклиновському районах області.
За його словами, у Кагальницькому районі внаслідок "падіння уламків БПЛА" пошкоджено адміністративні будівлі нафтобази. Без постраждалих та загоряння.
Також у Краснодарському краї через атаку БПЛА загорілось не уточнене підприємство.
Нагадаємо:
Станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, українська армія вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.