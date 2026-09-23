Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос
Вимкнути банерну рекламу

Уряд збільшив максимальну суму пільгового кредитування для ОПК

Володимир Тунік-Фриз — 23 вересня, 20:21
Уряд збільшив максимальну суму пільгового кредитування для ОПК
Уряд збільшив максимальну суму пільгового кредитування для ОПК
Міноборони

Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 млн до 500 млн грн.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

"Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн грн на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики", – зазначив премʼєр.

Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.

Нагадаємо:

Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.

оборонний сектор уряд

уряд

Уряд збільшив максимальну суму пільгового кредитування для ОПК
Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відбудову будинків на Запоріжжі
Уряд спростив вимоги до роботи аптек в умовах воєнного стану

Останні новини