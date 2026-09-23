Уряд збільшив максимальну суму пільгового кредитування для ОПК

Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 млн до 500 млн грн.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

"Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн грн на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики", – зазначив премʼєр.

Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.

Нагадаємо:

Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.