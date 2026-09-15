Херсону пророкують найскладнішу воєнну зиму: яка готовність критичної інфраструктури

Для Херсона наступна зима може бути найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення, але місто готується: наразі загальна готовність об'єктів централізованого теплопостачання становить 85,5%.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Росія системно б'є по теплогенеруючих об'єктах та енергетичній інфраструктурі. Попри це, ми не зупиняємо підготовку до зими. Навпаки – шукаємо рішення, які дозволять забезпечити Херсон теплом навіть за умов пошкодження основних джерел теплогенерації", – зазначив він.

Наразі загальна готовність об'єктів централізованого теплопостачання становить 85,5%. Підготовлено понад 173 км теплових мереж, повідомив Шанько за результатами наради з питань підготовки громади до опалювального сезону.

Окремо іде робота над резервними варіантами теплопостачання та посиленням автономності системи.

"Для нас важливо не просто підготуватися до планового опалювального сезону, а бути готовими до того, що ворог знову спробує зруйнувати нашу інфраструктуру", – зауважив начальник Херсонської міської військової адміністрації.

"Ситуація надзвичайно складна. Але ми робимо все можливе, щоб Херсон увійшов у зиму максимально підготовленим. Не обіцяємо того, чого не можемо гарантувати в умовах війни", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що через посилення російських обстрілів Херсон наразі отримує стільки ж електроенергії, скільки один супермаркет у Києві.

26 серпня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ – основне джерело тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань.

27 серпня росіяни повторно атакували Херсонську ТЕЦ керованими авіабомбами. Вони повністю знищили та вивели з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.