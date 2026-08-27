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Росіяни остаточно знищили обладнання Херсонської ТЕЦ

Андрій Муравський — 27 серпня, 14:04
Росіяни остаточно знищили обладнання Херсонської ТЕЦ

Російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ: керованими авіабомбами вони повністю знищили та вивели з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.

Про це повідомляє група Нафтогаз.

Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ групи Нафтогаз: по території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами, говориться у повідомленні.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

"Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона", – зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Він наголосив, що ця атака не має жодного військового сенсу і її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо:

Раніше російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ - основне джерело тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань.

Раніше на Херсонщині постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі офіційно класифікували як загрозу виникнення надзвичайної ситуації, відповідний статус отримала і ситуація з теплопостачанням Херсона через ризик зриву опалювального сезону.

28 грудня 2025 року у Херсоні російські війська вчергове обстріляли артилерією місцеву ТЕЦ, вона зазнала значних руйнувань. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Після обстрілу без тепла залишалися від 10 до 12 тисяч людей.

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