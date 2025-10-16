Уряд спрямує Одесі 100 мільйонів гривень: на які потреби

Для підтримки Одеси уряд спрямує 100 млн грн додаткової дотації на підготовку критичної інфраструктури до холодного періоду.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що напередодні опалювального сезону пріоритетом є готовність критичної інфраструктури. Йдеться про надійне тепло, резерви палива, автономні джерела живлення та підготовлені ремонтні бригади.

