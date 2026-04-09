Уряд спрямував 29 мільйонів гривень на сплату боргів кіностудії Довженка

Уряд спрямував 29,4 млн грн на підтримку діяльності держпідприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Про це інформує урядовий портал.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перерозподілити частину видатків державного бюджету Міністерства культури на 2026 рік. Кошти спрямували на підтримку діяльності ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", говориться у повідомленні.

Внаслідок повномасштабного вторгнення кіностудія імені Олександра Довженка опинилась у складних умовах, зокрема зменшилась кількість замовлень і активності на павільйонах.

Відповідно, у кіностудії сформувалась заборгованість, яка ускладнює розвиток і ефективну діяльність, зазначили у Міністерстві культури.

Йдеться про 29,4 млн грн, які передані з програми стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки на програму державної підтримки кіно.

Як зазначила віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна, кіностудія зможе за рахунок бюджетних коштів покрити поточні витрати на оплату праці станом на 1 січня 2026 року та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Це дасть можливість спрямовувати не менш як 90% власних доходів після сплати податків і зборів на погашення заборгованості, яка виникла на 1 квітня 2026 року, пояснила вона.

"Рішення уряду допоможе стабілізувати діяльність кіностудії задля забезпечення належного зберігання та вивчення кіноспадщини, посилення популяризації українського кіно в Україні та світі", – говориться у повідомленні.

Раніше уряд вже виділяв кошти, спрямовані на те, щоб кіностудія імені Олександра Довженка змогла виплатити борги.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.