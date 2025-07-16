Компанія Вакарчука і Підпільний стендап: кому ще надали статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало компаніям "Суперсиметрія" і "Підпільний стендап" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наказами Мінкультури з 9 травня по 16 липня, встановлено, що ТОВ "Суперсиметрія" (компанія, що представляє права на всі твори гурту Океан Ельзи, засновник співак Святослав Вакарчук) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт, засновник комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.

Крім того, статус підтверджено або надано: ТОВ "Медіацентр "Вісті", ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"), ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"), ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ), ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", ТОВ "Українська радіо група", ДП "Національний центр Олександра Довженка" і Національному музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків".

Серед іншого статус підтверджено і надано: ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Нагадаємо:

Наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія".

Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників.

Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.