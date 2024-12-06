Держава допоможе виплатити борги кіностудії Довженка

Держава профінансує кіностудію імені Олександра Довженка на 5 мільйонів, аби допомогти студії виплатити борги.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, який є у розпорядженні ЕП.

Відповідне рішення уряду було ухвалене у четвер 5 грудня.

Постановою пропонують включити кіностудія імені Довженка до переліку одержувачів державних коштів на підтримку кіно. Згідно з фінансовими розрахунками проєкту, на допомогу кіностудії починаючи з 2025 року планують виділити 5 мільйонів гривень.

Цими коштами держава покриє витрати на оплату праці, комунальних послуг. При цьому кіностудію зобовʼяжуть виділяти 90% власних доходів на погашення заборгованостей.

Державне фінансування припинять після виплати усіх боргів.

За словами директора кіностудії на момент вступу на посаду, у травні 2024 року борги сягали 36 мільйонів.

"Коли я вступав на посаду, мені казали, що [заборгованість] близько 8 мільйонів. Виявилось майже в 5 разів більше. За оцінкою внутрішнього аудиту, який ми провели, близько 36 мільйонів заборгованість. Заборгованість по зарплаті була двомісячна, і збитки щомісяця – мільйон. Щомісяця – мінус мільйон, мінус мільйон, мінус мільйон", – розповідав директор.

Читайте також: 130 років Олександру Довженку. Що відбувається на кіностудії його імені та які в неї шанси врятуватись

Велика кінодепресія: як Україна може втратити свій ненароджений Голлівуд