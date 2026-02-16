Warner Bros може відновити перемовини про свій продаж Paramount

Голлівудські кіногіганти можуть піти на угоду після того, як Paramount запропонувала нові умови купівлі Warner Bros (WB).

Про це повідомляє Bloomberg.

Тепер умови Paramount передбачають компенсацію 2.8 млрд дол Netflix, якщо WB розірве з нею угоду та перейде до Paramount. Також компанія підтримає рефінансування боргу WB і компенсує збитки акціонерів, якщо угоду про купівлю не укладуть до кінця 2026 року.

Netflix також прагне купити WB, пропонуючи майже 83 млрд дол готівкою, на що WB попередньо погодилася.

Зараз керівництво WB обговорює, чи може Paramount запропонувати компанії більш вигідні умови, що також будуть спонукати Netflix підвищувати свою пропозицію.

Обидві компанії заявляли, що можуть і далі підвищувати свої пропозиції. Проте інвестори бояться завеликих втрат: акції Netflix впали більш ніж на 40% з червня 2025 року через "перегони" з Paramount за купівлю Warner Bros.

Нагадаємо:

Paramount вела перемовини про купівлю Warner Bros. ще в грудні 2023 року.

Netflix оголосила про плани купити WB 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але Netflix підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Також кінотеатри ЄС попереджали, що поглинання Warner Bros. компанією Netflix або Paramount загрожує завдати шкоди їхній галузі, а обидві основні партії США критикували можливе злиття WB та Netflix.