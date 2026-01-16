Найбільші кінотеатри ЄС розкритикували ймовірний продаж Warner

Кінотеатри попередили органи Європейського союзу (ЄС), що поглинання Warner Bros. Discovery Inc. компанією Netflix Inc. або Paramount Skydance Corp. загрожує завдати шкоди їхній галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Група, що представляє найбільші кінотеатри ЄС, включаючи Odeon's AMC Entertainment Holdings Inc., Kinepolis Group NV та Cineworld Group Plc, повідомила чиновникам ЄС на закритій зустрічі в Брюсселі, що пропозиції про поглинання можуть перешкодити виходу блокбастерів.

Кінотеатри "виступають проти будь-якої угоди, яка призведе до втрати значної частини майбутніх фільмів", — заявила в офіційному повідомленні генеральний директор UNIC Лаура Хульгатт.

Вона зазначила, що запропонований продаж також підірве період після виходу фільму в прокат, коли його можна подивитися тільки в кінотеатрах, перш ніж він з'явиться на стрімінгових сервісах.

У міру посилення уваги до цієї гучної угоди компанії та торгові організації почали серйозно лобіювати її.

Регулюючий орган у Брюсселі провів брифінги з керівниками Paramount і Netflix протягом останніх кількох днів, розпочавши підготовку до потенційно тривалих антимонопольних перевірок після підтвердження угоди.

Нагадаємо:

5 грудня 2025 року компанія Netflix оголосила про плани придбати студію та стримінговий бізнес Warner Bros. Discovery. В угоді активи оцінюють у 82,7 млрд доларів, включаючи борги.

Пізніше наміри придбати бізнес Warner Bros. висловили у Paramount.

Зічні у Netflix заявляли, що готуються переглянути умови своєї майже $83 млрд угоди з купівлі Warner Bros Discovery (WBD), зробивши її повністю грошовою, аби відбитися від ворожої пропозиції Paramount і прискорити закриття угоди.