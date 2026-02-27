Netflix знявся з перегонів, Paramount бере Warner Bros в угоді на $111 мільярдів

Netflix відмовився від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду — в угоді приблизно на 111 млрд доларів.

Про це повідомляє BBC.

Warner Bros, яка виставила себе на продаж торік, у четвер заявила, що остання пропозиція Paramount є "кращою" за пропозицію Netflix. Водночас Netflix відмовився підвищувати ставку.

Керівники Netflix кажуть, що вирішили не зрівнюватися з пропозицією Paramount, оскільки "за такою ціною угода вже не є фінансово привабливою".

Покупець отримає контроль над культовою студією разом із її фільмами та медіамережами — поглинання, яке може суттєво переформатувати медіаландшафт.

Минулого грудня Warner Bros погодилася на пропозицію Netflix щодо поглинання частини її активів в угоді приблизно на 82 млрд доларів з урахуванням боргу.

Згодом Paramount внесла конкурентну пропозицію, яку Warner Bros відхилила, але на початку цього тижня Paramount підвищила ставку — додавши 1 долар на акцію.

"Угода, яку ми узгодили, створила б цінність для акціонерів і мала чіткий шлях до регуляторного схвалення", — заявили співгендиректори Netflix Тед Сарандос і Грег Пітерс. "Однак ми завжди діяли дисципліновано".

"Ця угода завжди була "приємним бонусом" за правильної ціни, а не "обов'язковою" за будь-якої ціни", — додали вони.

Читайте також: Нова ера стримінгу. Як злиття Warner Bros. і Netflix змінить світову кіноіндустрію

Нагадаємо:

Netflix оголосила про плани купити WB 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але Netflix підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Також кінотеатри ЄС попереджали, що поглинання Warner Bros. компанією Netflix або Paramount загрожує завдати шкоди їхній галузі, а обидві основні партії США критикували можливе злиття WB та Netflix.