"СвітлоДім" може запрацювати на Харківщині: уряд хоче розширити програму

Семен Рубан — 27 березня, 13:00
Getty Images

Кабінет міністрів розглядає можливість розширити територію дії програми "СвітлоДім", зокрема запустити її на Харківщині.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Програма "СвітлоДім" показала свою ефективність. Сподіваємося, вона буде масштабована. Обіцяю, що до наступної години запитань до уряду відповідну постанову винесемо і проголосуємо на Кабміні", – відповіла прем'єрка на запитання про розширення програми.

Віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що уряд прискорить роботу над розширенням "СвітлоДому".

Наразі програма працює тільки в Києві та Київській області. За даними Мінрозвитку, станом на 18 березня автономне енергоживлення через "СвітлоДім" отримали 932 будинки.

Нагадаємо:

Програма почала діяти наприкінці січня. Заявку на фінансування енергонезалежності будинків можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків на сайті "СвітлоДому" або через "Дію".

27 березня світло знову буде у всієї країни
Українців закликають сьогодні перенести активне енергоспоживання на період з 11:00 до 16:00

Останні новини