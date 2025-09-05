Уряд розробляє концепцією розвитку електрозарядної мережі

У Кабінеті міністрів працюють над Концепцією розвитку електрозарядної мережі. Цього вимагають потреби внутрішнього ринку та євроінтеграційні норми.

Про це пише ЦТС.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, попит на електромобілі в Україні зростає. Із 2021 до 2025 року в країну ввезено майже 200 тисяч електрокарів усіх типів, зазначає ЦТС.

Але в уряді й досі не мають повної картини щодо кількості зарядних станцій, каже Деркач. Нині у Мінрозвитку працюють і над дослідженням стану мережі.

"Європейський Союз визначив електромобільність як ключовий пріоритет у транспортній політиці, і ми повинні розвивати інфраструктуру на рівні з нашими сусідами", – наголосив заступник міністра.

Головний стримуючий фактор - страх, що "ніде зарядити", переконаний він. Доступна й розгалужена мережа зарядок зніме ці бар’єри й дасть обирати сучасний, економний і екологічний транспорт.

Водночас, зауважують в уряді, розбудова зарядної інфраструктури – це робочі місця: виробництво обладнання, монтаж, обслуговування, ІТ-рішення.

Нагадаємо:

За підсумками серпня обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) склав рекордні 11,5 тис. Це на 12,5% більше, ніж було у липні, та на 22,5% більше відносно серпня-2024.

За підсумками липня сумарний обсяг сегмента електромобілів склав 9,7 тис., що на 9,8% більше, ніж було у червні поточного року, та на 41,1% більше відносно торішніх показників липня-2024.

