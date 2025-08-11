Ілон Маск хоче постачати електроенергію на ринку Великої Британії

Компанія Ілона Маска Tesla, відома своїми електрокарами, подала заявку до британського регулятора Ofgem на отримання ліцензії для постачання електроенергії домогосподарствам і бізнесу в Англії, Шотландії та Уельсі.

Про це пише BBC.

Зазначається, що якщо ліцензію схвалять, Tesla зможе конкурувати з великими енергетичними компаніями вже з наступного року.

Tesla вже управляє постачальником електроенергії у Техасі, де власники електромобілів можуть дешевше заряджати авто та отримувати винагороду за повернення надлишкової енергії в мережу.

У Великій Британії Tesla продала понад 250 тисяч електрокарів і десятки тисяч домашніх акумуляторів, що може допомогти залучити клієнтів до нового енергетичного бізнесу.

Наразі продажі Tesla в Європі падають — у липні реєстрації автомобілів Tesla у Великій Британії впали майже на 60%, у Німеччині — більш ніж на 55%, через зростаючу конкуренцію, особливо з боку китайської BYD.