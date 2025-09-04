Обсяг українського ринку електромобілів б'є рекорди: які марки найпопулярніші

За підсумками серпня обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) склав рекордні 11,5 тис. Це на 12,5% більше, ніж було у липні, та на 22,5% більше відносно серпня-2024.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

На думку експертів, основних драйверів тут три: подорожчання пального на АЗС, загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів (яка складається з покращення їхніх характеристик та зменшення ринкових цін), а також наближення розмитнення з ПДВ, яке заплановане на 1 січня 2026 року.

За даними ІДА, структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 52,1%, або 6018 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 30,8%, кількість — 3561 шт.

Нові електроавто зайняли 17% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1966 шт., і що вкотре підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів, зазначають аналітики.

Показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами змінились наступним чином:

Внутрішні перепродажі: +12,5% (порівняно з липнем), +31,1% (порівняно з серпнм 2024);

Імпорт вживаних: +10,0%, +9,5%;

Імпорт нових: +21,2%, +62,6%.

За даними експертів, станом на кінець липня в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 185 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 181 тис. Вантажівок на електротязі 3,9 тис., також є кілька електробусів (8 шт.). Окрім цього зареєстровано близько 1,1 тис. одиниць різної мототехніки на електричній тязі.

"Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 20%, хоч від початку "електромобілізації" й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18,9%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,6%", – йдеться в аналітиці.

Нагадаємо:

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%. На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.