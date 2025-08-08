У липні українці купили рекордну кількість електромобілів

За підсумками липня сумарний обсяг сегмента електромобілів склав 9,7 тис., що на 9,8% більше, ніж було у червні поточного року, та на 41,1% більше відносно торішніх показників липня-2024.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"9716 електромобілів сумарно — це історичний рекорд обсягів для нашого ринку, і основних драйверів тут три: подорожчання пального на АЗС, загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів (яка складається з покращення їхніх характеристик та зменшення ринкових цін), а також наближення розмитнення з ПДВ, яке заплановане на 1 січня 2026 року", – йдеться в дослідженні.

Останній чинник, ймовірно, зараз найбільш активно спонукає автомобілістів пересідати на електромобілі, бо вже за кілька місяців вони подорожчають майже на третину, вважають аналітики.

На їхню думку, зростання обсягів у цьому сегменті продовжиться й надалі, якраз через наближення повернення ПДВ на розмитнення електроавто, далі ж (з наступного року) слід очікувати деякої паузи, просідання, тривалістю кілька місяців, а потім - виходу на умовне статистичне плато.

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53%, або 5154 шт. Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 31%, кількість — 3010 шт.

Нові електроавто зайняли 16% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1552 шт., і що знову підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів, підкреслили аналітики.

За їхніми даними, ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

Внутрішні перепродажі: +9,4% (у липні порівняно з червнем), +38,8% (у липні порівняно з липнем 2024-го)

Імпорт вживаних: +9,7%, +38,1%

Імпорт нових: +11,2%, +58,0%.

За інформацією аналітиків, станом на кінець липня в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 178 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 173,2 тис. Вантажівок на електротязі 3,7 тис., також є кілька електробусів (8 шт.), та майже 1,1 тис. одиниць різної мототехніки.

Найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 19,9%, хоч від початку "електромобілізації" й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 19,4%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,8%, зазначають експерти.

Нагадаємо:

У липні 2025 року середня вартість зарядки електромобіля через мережеву ЕЗС в Україні становила 360 грн за 100 км пробігу, за умови споживання 20 кВт·год на 100 км.