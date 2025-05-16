Уряд розподілив понад 2 мільйони гривень на гаряче харчування в школах

Кабмін розподілив 2,186 млн грн на покращення харчування учнів початкових класів. Про це проінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ці кошти надійшли від Всесвітньої продовольчої програми ООН на рахунок Міністерства освіти і науки в Національному банку.

Йдеться про бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти".

Згадані майже 2,2 млн грн використали "для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування (видатки споживання) учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти", – зазначив Мельничук у Телеграмі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 18 квітня розподілив субвенцію в обсязі 830 млн грн на облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти.

"Це кошти на продовження роботи з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Фінансування отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН виділить 150 млн дол. для підтримки сільських громад України, які постраждали від війни. Вона оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення.