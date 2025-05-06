ФАО виділить українським фермерам 150 мільйонів доларів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) виділить 150 млн дол. для підтримки сільських громад України, які постраждали від війни. Вона оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення.

Про із посиланням на пресслужбу ФАО повідомляє "Укрінформ".

План на 2025–2026 роки та передбачає надання допомоги понад 500 тисячам людей у вразливому становищі. Відновивши роботу, постраждалі фермери зроблять внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни.

ФАО планує забезпечити агроресурсами найбільш уразливих сільських родин і малих фермерів, які постраждали внаслідок війни. План також передбачає очищення сільгоспугідь від вибухонебезпечних залишків.

Ним також передбачені багаторічні заходи з раннього відновлення, зокрема підтримка виробничого потенціалу, доступу до ринків та надання технічної допомоги.

"Ми приступаємо до реалізації цього плану в момент, коли українські фермери, як і раніше, стикаються з величезними труднощами: від замінованих полів і знищеної інфраструктури до обмеженості доступу до ринків. Через План надзвичайного реагування та раннього відновлення на 2025–2026 роки ФАО продовжує підтримувати зусилля України щодо подолання наслідків війни, зокрема в сільських районах поблизу лінії фронту», – зазначив в.о. керівника Представництва ФАО в Україні Мохаммед Азука.

Так, за даними Світового банку, збитки та втрати в аграрному секторі України за період з лютого 2022 до грудня 2024 оцінюються майже у 84 млрд дол. Окремо іригаційний сектор зазнав шкоди на 1,6 млрд дол. Знищені склади, ферми, багаторічні насадження, техніка, продукція тощо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався цьогорічний прийом заявок від фермерів на участь в програмі компенсації вартості розмінування агроземель. В державному бюджеті на потреби програми передбачено один мільярд гривень.

Також повідомлялося, що уряд продовжив фінансування державної програми з підтримки аграріїв, які обробляють до 120 га угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.

