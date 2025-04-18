Кабмін виділив 830 мільйонів на облаштування шкільних укриттів

Кабінет міністрів України на засіданні 18 квітня розподілив субвенцію в обсязі 830 млн грн на облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

"Це кошти на продовження роботи з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Фінансування отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", - написав у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за два роки уряд виділив рекордні 14 мільярдів гривень на укриття в школах.

Нагадаємо:

У 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та та створення навчальних осередків з предмета "Захист України".