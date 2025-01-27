Уряд витратить 1,6 мільярда на шкільні автобуси: які заклади отримають транспорт першими

Кабінет міністрів виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що закупівлі відбуватимуться через е-каталог Prozorro Market.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, програма "Шкільний автобус" також є важливою частиною політики "Зроблено в Україні".

"Вона не тільки дозволяє дітям з віддалених сіл діставатись до шкіл, а й стимулює українські підприємства розширювати виробництво, створювати нові робочі місця та дозволяє випускати продукцію з високою доданою вартістю", – зазначила вона.

Кошти субвенції спрямують в ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи, але поки не мають такої можливості. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

Насамперед автобуси отримають військові ліцеї, учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення; школи, транспорт яких знищено внаслідок війни або передано на потреби армії; школи, у яких навчаються учні з громад, де заклади пошкоджені або зруйновані; опорні школи, які будуть створені у 2025 році та інші.

Нагадаємо:

У 2023-2024 роках громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів на суму понад 3 млрд грн.