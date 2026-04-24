Промислова інфляція у березні зросла до 36,6% – Держстат

В Україні у березні 2026 року ціни виробників промислової продукції збільшилися на 2,3% порівняно з лютим цього року та на 36,6% у річному вимірі, тобто у порівнянні з березнем 2025 року.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Зазначається, що у березні зростання цін передусім було зумовлене підвищенням вартості у сфері добувної промисловості і розроблення кар'єрів: +4,8%. У річному вимірі зростання на 3,7%.

Більше зростання у річному вимірі спостерігалося у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: +75,8%.

