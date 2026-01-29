У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%, до 728 автобусів, з яких 695 одиниць вироблені за програмою "Шкільний автобус".

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%. Обсяг виробництва склав 728 автобусів", – написав він у Facebook.

"Головним фактором зростання стала державна програма "Шкільний автобус", профінансована Урядом та громадами на суму 2,7 млрд грн. За цією програмою вироблено 695 автобусів", – розповів Кисилевський.

За його словами, фінансування держави і громад забезпечило платоспроможний попит, а спрямування цих коштів на виробництво цих автобусів в Україні забезпечила політика локалізації в публічних закупівлях.

Заступник голови комітету повідомив, що на цю програму сьогодні припадає 95% продажів вироблених в Україні автобусів.

У програмі "Шкільний автобус" беруть участь чотири українських виробники, які випускають автобуси під брендами: Атаман (Isuzu), ЗАЗ, Еталон та Богдан.

Кисилевський зазначив, що для участі у програмі підприємства мали забезпечити рівень локалізації виробленої техніки у 2025 році на рівні не менше 25%. У 2026 році цей показник підвищено до 30%.

"Прогнозовані обсяги закупівель дозволяють заводам у Черкасах, Запоріжжі, Чернігові та Луцьку будувати інвестиційні плани щодо запуску виробництва нових моделей громадського транспорту, зокрема великогабаритних автобусів", – говориться у повідомленні.

У ланцюжку виробництва кожного автобуса задіяно понад 200 українських підприємств, розташованих у громадах по всій країні.



У державному бюджеті 2026 року на "Шкільний автобус" закладено два мільярда гривень, додаткове фінансування також нададуть громади.

Нагадаємо:

На початку минулого року повідомлялося, що уряд виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни.

У 2023-2024 роках громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів на суму понад 3 млрд грн.