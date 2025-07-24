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Уряд призначив пʼять заступників міністра цифрової трансформації

Андрій Муравський — 24 липня, 18:16
Уряд призначив пʼять заступників міністра цифрової трансформації

Кабінет Міністрів призначив пʼять заступників першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації.

Про це повідомляє Мінцифра.

"Посилюємо команду топменеджменту Мінцифри — уряд призначив пʼять заступників Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Четверо з них виросли всередині Мінцифри, а Віталій Балашов перейшов на держслужбу з топової ІТ-компанії", – говориться у повідомленні.

Валерія Коваль стала заступницею міністра з розвитку екосистеми цифрових та офлайн-персоналізованих сервісів.

"Ключова ціль Валерії — змінити логіку державних послуг: не за інструкцією, а за потребою людини", – говориться у повідомленні.

Вона відповідатиме за розвиток електронних і адміністративних сервісів, цифрову зручність, а також персоналізований підхід та куруватиме напрям G2G (government-to-government) — побудову взаємодії між органами влади як єдиного цифрового середовища, що діє злагоджено, а не фрагментарно.

Станіслав Прибитько став заступником міністра з розвитку цифрової інфраструктури. "Завдання Станіслава — розвивати електронні комунікації та радіочастотний спектр, а також забезпечувати широкосмуговий доступ до Інтернету на всій території країни: у містах, селах, на дорогах та на деокупованих територіях", – повідомляють у міністерстві.

Зоряна Стецюк тепер заступниця міністра з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури. Вона відповідатиме за розвиток цифрового урядування та інформатизацію. Її сфера — це ефективні державні системи, інтегровані реєстри, цифрова взаємодія між органами влади й доступ громадян до якісних е-послуг.

Віталій Балашов відповідатиме за кіберзахист державної інформаційної інфраструктури, впровадження сучасних хмарних технологій, безпеку цифрових продуктів і розвиток державної кіберстійкості.

"Віталій — новий учасник команди заступників: до Мінцифри перейшов із топової ІТ-компанії", — зазначено у повідомленні.

Наталя Денікеєва – заступниця з цифрової економіки – формуватиме політику сталого розвитку цифрової економіки: через інновації, інвестиції та підтримку ІТ-галузі. Вона відповідальна за розбудову цифрової екосистеми — від Дія.City до ринку інноваційного бізнесу.

"На своїх посадах продовжують працювати Олексій Вискуб — Перший заступник Міністра цифрової трансформації та Олександр Борняков — заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції", – говориться у повідомленні.

У Мінцифрі зазначають, що багато керівників починали з позицій фахівців чи керівників напрямів і зростали разом із командою. За останній час відбулися 70+ кадрових змін у команді.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів. Першим віцепрем'єром в оновленому уряді буде віцепремʼєр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

14 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, в якому тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль має обійняти посаду міністра оборони.

Парламент відправив Шмигаля і Кабмін у відставку на 16 липня. Голосування за призначення нових глави уряду та міністрів планується 17 липня.


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