Правительство назначило пять заместителей министра цифровой трансформации

Кабинет Министров назначил пять заместителей первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

Об этом сообщает Минцифра.

"Усиливаем команду топ-менеджмента Минцифры - правительство назначило пять заместителей Первого вице-премьер-министра - Министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Четверо из них выросли внутри Минцифры, а Виталий Балашов перешел на госслужбу из топовой ІТ-компании", - говорится в сообщении.

Валерия Коваль стала заместителем министра по развитию экосистемы цифровых и офлайн-персонализированных сервисов.

"Ключевая цель Валерии - изменить логику государственных услуг: не по инструкции, а по потребности человека", - говорится в сообщении.

Она будет отвечать за развитие электронных и административных сервисов, цифровое удобство, а также персонализированный подход и курировать направление G2G (government-to-government) - построение взаимодействия между органами власти как единой цифровой среды, действующей слаженно, а не фрагментарно.

Станислав Прибытько стал заместителем министра по развитию цифровой инфраструктуры. "Задача Станислава - развивать электронные коммуникации и радиочастотный спектр, а также обеспечивать широкополосный доступ к Интернету на всей территории страны: в городах, селах, на дорогах и на деоккупированных территориях", - сообщают в министерстве.

Зоряна Стецюк теперь заместитель министра по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры. Она будет отвечать за развитие цифрового управления и информатизацию. Ее сфера - это эффективные государственные системы, интегрированные реестры, цифровое взаимодействие между органами власти и доступ граждан к качественным е-услугам.

Виталий Балашов будет отвечать за киберзащиту государственной информационной инфраструктуры, внедрение современных облачных технологий, безопасность цифровых продуктов и развитие государственной киберустойчивости.

"Виталий - новый участник команды заместителей: в Минцифры перешел из топовой ІТ-компании", - говорится в сообщении.



Наталья Деникеева - заместитель по цифровой экономике - будет формировать политику устойчивого развития цифровой экономики: через инновации, инвестиции и поддержку ІТ-отрасли. Она ответственна за развитие цифровой экосистемы - от Дія.City до рынка инновационного бизнеса.

"На своих должностях продолжают работать Алексей Вискуб - Первый заместитель Министра цифровой трансформации и Александр Борняков - заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.

В Минцифре отмечают, что многие руководители начинали с позиций специалистов или руководителей направлений и росли вместе с командой. За последнее время произошли 70+ кадровых изменений в команде.

Напомним:

Ранее сообщалось, чтопрезидент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров. Первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны.

Парламент отправил Шмыгаля и Кабмин в отставку на 16 июля. Голосование за назначение новых главы правительства и министров планируется 17 июля.





