Правительство сообщило, когда объявит конкурс на концессию терминалов в порту Черноморск

Кабинет министров Украины в проекте Программы действий правительства анонсировал объявление концессионного конкурса по двум терминалам в морском порту Черноморск, один из которых - контейнерный.

Об этом пишет ЦТС.

"Правительство продолжает работу над привлечением инвестиций в морские порты через механизм государственно-частного партнерства для развития и модернизации портовой отрасли, увеличение объемов грузоперевозок, усиление позиции Украины как морской державы", - говорится в проекте программы.

В частности, до 30 декабря 2025 года планируется объявить концессионный конкурс по 40 контейнерному и первому терминалу в морском порту Черноморск и принять решение о целесообразности проекта концессии паромного комплекса.

До 31 декабря 2026 года планируется провести концессионный конкурс для не менее двух портовых терминалов в Черноморске.

ЦТС напоминает, что руководитель госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" Вячеслав Безрук в мае текущего года сообщил, что концессионные проекты первого и контейнерного терминалов в порту Черноморск находятся на финальной стадии подготовки.

Напомним:

Как сообщалось, Украина на инвестиционной конференции в Варшаве представила проект концессии порта Черноморск - одного из наиболее стратегических морских хабов страны.

О подготовке к передаче трех терминалов порта "Черноморск" в концессию правительство заявило в 2023 году. "Концессия - это понятный механизм для международных инвесторов, а потому рассчитываем на широкую географию портовых операторов", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Между тем, терминалы, которые отдали в концессию до начала полномасштабного вторжения пока не могут работать полноценно из-за ограничений.

Как сообщалось, что Николаевская область теряет рынки из-за неработающих портов. "Из-за неработающих портов в Николаеве бизнес выстраивает новые цепочки сбыта продукции через другие регионы - Измаил и так далее, а мы теряем рынки", - отметил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что касается Херсонского морского торгового порта, то он сможет возобновить работу только после деоккупации левого берега Херсонской области и прекращения обстрелов Херсона, пояснил ранее тогдашний заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.