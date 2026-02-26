Уряд пообіцяв фінпідтримку людям та громадам у разі підтоплень

Уряд готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень, зокрема, виплати грошової допомоги на оздоровлення дітей та додаткову підтримку вразливих груп.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Провели нараду з підготовки до весняних паводків разом із віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС", – написала вона у Телеграм.

За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині, зазначила Свириденко.

За її словами, в усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

"Доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків", – зазначила вона.

Готуються також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень.

"Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп", – написала Свириденко.

